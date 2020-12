Repubblica: Qualano, il disegnatore campano dei fumetti del Psg

Quarantaseienne, insegnante di Tecniche del fumetto all’accademia Comix Ars di Salerno, Qualano ha raggiunto la notorietà dopo una lunga gavetta

I fumetti sportivi sono un prodotto che non ha avuto grande mercato in occidente, così come le evoluzioni dei cartoni animati che arrivano tutti dall’oriente. Repubblica Napoli riporta però oggi del caso del PSG che ha deciso di puntare su una bande dessinée diretta a un pubblico di giovanissimi come un asset commerciale attraverso il quale veicolare il proprio marchio e le figure delle superstar — Kylian Mbappé, Neymar jr, Ángel Di Maria, Marco Verratti — che animano oggi la storica squadra della capitale francese. Un prodotto che non nasce oggi, ma nell’ultimo numero uscito, “PSG Academy: Le match dont tu es l’héros!” (46 pagine a colori, cartonato, 10 euro e 95), vede alla sceneggiatura Mathieu Mariolle e Ludovic Danjou, mentre ai disegni troviamo Pasquale Qualano, talento campano che qui si avvale dei colori di Alessandro Russotto

Quarantaseienne, sposato, una figlia adolescente, insegnante di Tecniche del fumetto all’accademia Comix Ars di Salerno, titolare di un workshop in corso presso la scuola Grafite di Taranto, Qualano ha raggiunto la notorietà dopo una lunga gavetta che l’ha visto dapprima esordire sugli albi di etichette statunitensi come Aspen e Zenescope Entertainment per poi essere accolto dalla DC Comics per realizzare apprezzate storie di Batman e di Harley Quinn.

Qualano conosce Jean Waquet, l’editor che si occupa dei fumetti del PSG, al Comicon di New York e comincia la collaborazione

«Non è stata una sfida semplice disegnare il calcio, rendere coerenti i momenti della partita. Dovevo cercare gli istanti più significativi. Ha richiesto impegno in termini di storytelling e di dinamica, perché per il lettore deve risultare sempre tutto chiaro. Per gli ingressi in area di rigore, dove attacco e difesa interagiscono in maniera di frequente convulsa, l’abilità di visualizzazione è fondamentale»