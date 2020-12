Repubblica: Juve-Napoli, De Laurentiis ha promesso alla squadra di andare fino in fondo

Se necessario si ricorrerà fino al Tar per chiedere giustizia. Questa settimana sarà presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Questa settimana il Napoli presenterà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per Juventus-Napoli, la partita mai giocata. Il presidente, scrive Repubblica Napoli, ha promesso a Gattuso e alla squadra di andare fino in fondo ricorrendo, se necessario, fino al Tar. Un patto per restare uniti e ristabilire la giustizia cercando di raggiungere l’obiettivo dell’annullamento della sconfitta a tavolino.

“La battaglia legale non è ancora finita e proprio durante questa settimana sarà presentato un nuovo ricorso davanti al Collegio di Garanzia del Coni, che è il tribunale sportivo di terzo e ultimo grado. Il Napoli chiederà la cancellazione dello 0-3 a tavolino subito contro la Juve, la revoca della penalizzazione di 1 punto in classifica e di poter giocare sul campo la partita contro i bianconeri. L’unica data a disposizione per l’eventuale “recupero” è il 13 gennaio e dunque il responso da parte del Coni dovrà arrivare per forza prima della fine del 2020. De Laurentiis ha promesso a Gattuso e ai giocatori che andrà fino in fondo, se sarà necessario ricorrendo pure al Tar. Spalla a spalla, anche nel nome di Diego”.