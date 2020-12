Repubblica: “in nessun momento e in nessun centimetro del campo il Napoli ha meritato di perdere”

L’Inter ha battuto il Napoli con “un rigore a favore, un cartellino rosso al capitano avversario, due grandi parate di Handanovic e un palo amico nel finale”, scrive Franco Vanni su Repubblica. Ma

“L’ha fatto a spese di un Napoli che mai, in nessun momento e in nessun centimetro del campo, ha meritato di perdere. Un dolore per tutti, doppio per Gattuso, per cui ogni partita contro l’Inter è un personalissimo derby”.