Repubblica: Il Napoli ha avuto il merito di non snobbare il Crotone

Discreto l’approccio alla gare degli azzurri che hanno potuto far valere la loro superiorità tecnica, negli spazi larghi

Un secondo 4-0 per il Napoli che batte il Crotone in scioltezza, forse anche troppa, dal momento che Repubblica giudica discreto l’impatto della squadra in partita

Discreto questa volta l’impatto con la partita del Napoli, che ha avuto il merito di non snobbare il Crotone ed è stato messo sul chi vive dall’ammonizione subita dopo appena 6’ da Koulibaly, per una entrata fallosa sullo scattante Messias

Complice l’impreparazione tecnica degli uomini di Stroppa e anche l’inferiorità numerica subentrata nella ripresa

gli azzurri hanno avuto la possibilità di fare valere la loro superiorità tecnica, negli spazi larghi

Sul finale poi è stato solo azzurro, ed è arrivato il poker

Senza storia l’ultima mezz’ora, con Gattuso che ne ha approfittato per far risparmiare un po’ di energie ai suo big, in vista della decisiva sfida di giovedì in Europa League al Maradona, contro la Real Sociedad