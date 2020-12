Pioli: “Il momento più bello del 2020? Quando Gazidis mi ha detto che il Milan mi voleva ancora”

In conferenza stampa: “Abbiamo ancora dei margini di miglioramento, guardiamo in casa nostra, non alla Juve o all’Inter. Inseriremo giocatori solo con caratteristiche giuste, non solo tecniche ma anche morali”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa. Domani il Milan sfiderà la Lazio a San Siro.

“Vale tanto questa gara, alla squadra sto ripetendo che abbiamo fatto molto e stretto i denti, ora dobbiamo fare l’ultimo sforzo per chiudere bene la prima parte della stagione. Stiamo bene, al di là delle assenze, il gruppo c’è”.

Orgoglioso del suo Milan?

“L’orgoglio arriva dal lavoro di tutto il mondo Milan. Noi riceviamo più consensi ma c’è un club dietro, un personale che ci mette nelle condizioni di lavorare al meglio, sono orgoglioso di far parte questo club”.

Psicologicamente quanto è importante chiudere in testa?

“E’ importante dare il massimo per vincere la partita, senza guardare la classifica e pensare dove siamo. Giochiamo 95 minuti con assoluta convinzione. Abbiamo ancora dei margini di miglioramento, non guardiamo in casa d’altri ma in casa nostra, non guardiamo alla Juve o all’Inter”.

Sulla squadra:

“Le prestazioni dei miei giocatori mi fanno capire che abbiamo una rosa forte, giovani e forti. Tutte le squadre risentirebbero di 5 o 6 assenze importante. Dopo la sosta mi auguro di avere qualche giocatori in più dall’infermeria”.

Che caratteristiche devono avere eventuali rinforzi?

“Il modo di lavorare, professionalità e fame. Abbiamo voglia di migliorarci, la qualità poi. L’area tecnica inserirà giocatori solo con caratteristiche giuste, non solo tecniche ma anche morali. Sul mercato abbiamo condivisione con il club sugli acquisti, se ci sarà la possibilità proveremo a rinforzare la squadra”.

Qual è stato il momento più bello del 2020?

“Ce ne sono stati tanti visto che abbiamo ottenuto risultati importanti. La cosa più bella per me è vedere ogni giorno un gruppo che lavora insieme. Il momento più bello è stato quando Gazidis mi ha detto che la società voleva andare avanti con me“.