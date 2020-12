Percassi: “Gomez, caso chiuso. Vogliamo tenere Gasperini a vita”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo, di cui si riporta un estratto.

Caso Gomez? Ne abbiamo parlato già abbastanza, è un argomento chiuso per me.

Vogliamo tenere Gasperini a vita e non solo lui, anche tutta la struttura. Questa organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando dei risultati incredibili.

Sto parlando con Gasperini delle uscite e dei ragazzi da mandare in prestito. Con Maehle abbiamo compensato il vuoto lasciato da Castagne. Per il resto il mercato in entrata è chiuso, a meno che non capiti la grande occasione che a gennaio non è mai facile.