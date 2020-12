Percassi: “Ci sono discussioni in tutte le famiglie, ma poi si va avanti”

A Sky: “Siamo molto presenti e cerchiamo di fare le cose per il bene della società. Facciamo molto affidamento sui comportamenti, le scelte, questa sera vale più di tutte le parole che posso dire”.

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ai microfoni di Sky dopo la vittoria sull’Ajax in Champions.

“Sono state partite straordinarie, sono stati meravigliosi. Vedere un’Atalanta che rappresenta così Bergamo per la nostra famiglia è straordinario. Abbiamo vissuto emozioni straordinarie quest’anno, Stasera è un’ulteriore dimostrazione del risultato storico a cui è arrivato il gruppo”.

Ha sentito già suo padre?

“Mio padre è il primo tifoso, ma rappresenta le case di tutti i tifosi atalantini. Si veniva da una settimana particolare, il campo ha dimostrato cosa si cerca di fare in società: lavorare, lavorare, per il bene dei ragazzi. In questi giorni si è letto di tutto, si è andati un po’ oltre, quello che conta è il campo. Una vittoria dedicata a tutti i tifosi dell’Atalanta che ci mancano da morire. Vivere queste serate senza di loro è un peccato mortale”.

La diplomazia dei Percassi in questi giorni è stata fondamentale.

“Non ci presentiamo ai microfoni in genere, oggi voglio dimostrare che siamo molto presenti e cerchiamo di fare le cose per il bene della società. In tutte le famiglie discussioni fanno parte della vita normale, ma poi la famiglia va avanti. Facciamo molto affidamento sui comportamenti, le scelte, questa sera vale più di tutte le parole che posso dire”.