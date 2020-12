Paratici: “Sono tranquillo. De Micheli? Fare domande ad un’amica non è reato”

Fabio Paratici, capo dell’area sportiva della Juventus, ha parlato dell’avviso di garanzia ricevuto dalla Procura di Perugia a Sky Sport prima di Juventus-Torino.

Su quest’argomento c’è un comunicato del club emesso ieri che chiarisce la mia posizione e della Juve, non ho altro da aggiungere e sono tranquillo. Sono amico di Paola De Micheli da quando siamo ragazzi, siamo cresciuti insieme e anche lei ha chiarito la sua posizione, anche su questo non ho niente da aggiungere. Mi comporterei allo stesso modo se tornassi indietro, certo.

Credo che non sia inopportuno chiedere un’informazione ad una persona che si conosce, fare domande non configura alcun tipo di reato.

L’idea di calcio di Pirlo è progredita, non abbiamo avuto tempo di poterla sviluppare a dovere. Vediamo miglioramenti in ogni partite, specialmente tecnicamente e nelle posizioni. Abbiamo molti margini, sapevamo che ci sarebbe stato un percorso da fare dove ci sono salite e discese: scorciatoie non se ne possono prendere.