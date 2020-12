Nel caso Suarez, l’avvocato della Juve avrebbe istigato il direttore dell’Università di Perugia

Il direttore Olivieri: «La Juventus mi ha detto che vorrebbe fare un accordo per mandare anche i giocatori della Primavera»

Il Corriere della Sera ci tiene a chiarire oggi che tutta la catena di contatti tra il Viminale e la Juve non è nulla di illecito. Il motivo per cui è stato indagato infatti il dirigente della Juve Fabio Paratici è quello di aver negato, in sede di interrogatorio, di essere intervenuto in alcun modo dell’esame di Suarez.

Il quotidiano pone l’accento sulle conversazioni intercorse dopo tra il legale della Juve Maria Cesarina Turco e il direttore dell’Università pre stranieri Simone Olivieri

In altre conversazioni l’avvocata Turco promette che la Juventus continuerà a rivolgersi all’università (ad esempio per i calciatori stranieri tesserati con la Primavera): «Io mi permetto, poi se in futuro ci sono altre situazioni, di appoggiarmi a voi! Su questo ci tengo…».

Anche La Verità torna sul tema e riporta alcune parole del direttore generale Simone Olivieri agli atti

«La Juventus mi ha detto che vorrebbe fare un accordo per mandare anche i giocatori della Primavera».

Lo stesso gip Piercarlo Frabotta, nell’ordinanza del tribunale, spiega che c’è stata una «promessa di utilità rappresentata da futuri rapporti contrattuali con la Juventus».