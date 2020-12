Nedved se n’è andato come un’Olgettina stizzita alla quale il Papi ha tolto la carta di credito

Una sentenza che condanna irrevocabilmente la sua federazione più ricca e più in vista.

Perché quel protocollo così com’è è una cagata pazzesca. Vedi per esempio il caso Casertana-Vibonese.

Una sentenza politica perché elimina il pericolo che il Napoli si rivolgesse alla giustizia ordinaria. Dove probabilmente sarebbe saltato fuori tutto ciò che non sappiamo del calcio italiano.

Una sentenza che rende giustizia al Napoli. Ma non del tutto.

Perde sei punti in due ore. Prima un 3-0 cancellato. Poi un catastrofico 0-3.

Tempi duri e incredibili per gli ergastolani.

Mazzoleni dal Var sancisce il rosso al Panita. Roba da non credere.

E poi in campo c’è questo La Penna che niente, non si fa intimidire.

Se ne va via indignato il Pavel.

E cede alle malizie del vento la bella chioma bionda, come un’Olgettina stizzita alla quale il Papi ha tolto la carta di credito.

Addio La Penna. Non lo vedremo più. Andrà a far compagnia su qualche panchina dei giardini pubblici a Francesco Fourneau, quello di Crotone.

Tempi duri per la Vecchia.

Perché ogni giorno che passa, la farsa Suarez si ingigantisce sempre di più. E le indiscrezioni diventano di giorno in giorno sempre più inquietanti.

Nel ritiro di Castel Volturno avranno festeggiato troppo per il ricorso vinto.

Sembrava impossibile. Eppure il Napoli che scende in campo contro l’ultima in classifica è più brutto di quello visto all’Olimpico.

Si rischia di perdere anche con l’ultima in classifica.

E mentre il Gattaccio si ricorda di Llorente, il Pibe di Fratta disegna una stella cometa giusto in tempo per evitare la catastrofe.

Un capolavoro. Un regalo per questi giorni degli abbracci perduti.

Per l’Europa che conta sono in corsa le romane, i Pirlocchi e le due provinciali d’oro che per ora giocano il calcio più bello.