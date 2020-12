Mourinho polemico: “La partita è alle 6 e ancora non sappiamo se giocheremo”

Su Instagram commenta in modo ironico l’incertezza che aleggia in Premier: “La migliore lega al mondo”, scrive

La situazione, in Premier, è complessa. Alle 19 ora italiana è prevista la partita del Tottenham contro il Fulham ma al momento ancora non c’è certezza che si giochi a causa dei casi di positività al Covid emersi in Inghilterra. Casi che hanno portato anche al rinvio di Everton-Manchester City. A polemizzare sull’incertezza che aleggia è il tecnico del Tottenham, Josè Mourinho, che su Instagram scrive ironico:

“Match alle 6 pm e noi ancora non sappiamo se giocheremo. La migliore lega al mondo”.

