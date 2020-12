Moratti: «Conte è bravissimo, ma ha un carattere difficile. Non so se avrei resistito così tanto»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport, su RadioUno. Ha commentato l’esclusione dell’Inter dalle coppe europee.

«Non so la situazione dello spogliatoio dell’Inter, ma posso dire a sensazione che i giocatori debbano adeguarsi al carattere dell’allenatore e poi tanto dipende dalle interferenze interne, ma credo che in questo caso non ci siano. Credo che con la calma le cose si rimetteranno a posto ».

«Conte per me è bravissimo come tecnico, è attentissimo alla squadra ma ha anche un carattere molto difficile. Non so se avrei resistito così tanto o se sarebbero nate situazioni difficili, non lo so. E’ stata una scelta coraggiosa e come tale aveva i suoi rischi».