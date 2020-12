Mihajlovic: “Se trovo la talpa che parla coi giornalisti la inchiodo al muro”

Il controspionaggio di Sinisa: prova un cambio modulo solo per trovare chi passa informazioni ai giornali: “Magari lo fanno per avere un voto in più… sono veramente incazzato”

Ormai siamo al controspionaggio: Sinisa Mihajlovic vuole scovare la “talpa” del Bologna, chi è che riporta ai giornalisti tutti i segreti dello spogliatoio rossoblù. E si inventa un sistema. Nelle ultime ore erano circolate voci sul passaggio al 3-4-1-2 in assenza di Orsolini, ma era una tattica: era stata una prova nell’allenamento preparata appositamente per smascherare il giocatore chiacchierone.

“Ho provato un nuovo modulo solo per capire chi cazzo parla con i giornalisti. L’ho fatto apposta, non cambio assetto per niente. Sto indagando e se trovo chi parla coi giornalisti lo attacco al muro, gli faccio smettere di giocare. Quando lo trovo sono cazzi amari, sono veramente incazzato. Ieri eravamo solo noi e oggi era sui giornali. Come tutte le volte, sui giornali esce sempre la formazione, c’è qualcuno che parla. Se qualche giocatore parla per avere un voto in più, non lo so neanch’io cosa gli faccio. State sicuri che lo trovo chi è”.