Meret è l’unico a Napoli a rispettare il divieto di uscite

Gennarino Lozano…Bello Petagnone che segna. Lobotka con il pallone tra i piedi quando si gira e si avota pare ‘o criaturo din’t o girello

I purptielli saporiti di mammà alle 15 e 10 già si riproponevano in maniera importante in uno stomaco in panne. Meret ligio al dovere era l’unico a Napoli a rispettare il divieto di uscite.

Quando qualcuno non napoletano vi chiederà “Scusa, che vuol dire ci stanne tiranno i piedi?” Fategli ascoltare la telecronaca Sky di questa partita… Una lagna perpetua.

“Leggere un poema è ascoltarlo con gli occhi; ascoltare è vederlo con le orecchie.” Noi abbiamo visto e ascoltato la fame di un ragazzo che traduce in messicano la sacra arte della Cazzimma. Chucky mio, Gennarino Lozano…

😊 Bello Petagnone che segna. Ma tanto bello Petagnone che picchia, ripiega, butta mazzate e s’arraggia. La classe non è acqua è vero ma la fame è fame e quando c’è non teme nessuno.

😁 Fossi la Chicco ingaggerei Lobotka per una campagna pubblicitaria. Con il pallone tra i piedi quando si gira e si avota pare ‘o criaturo din’t o girello… Uno spettacolo.

😆 Dite la verità,quando avete visto il capannello con Mario Rui, protagonista di una tarantella, non immaginavate minimamente che fosse stato picchiato per un gesto di fair play. Ed invece anche lui ne è capace

😎 Primo tempo osceno. Capa e muro ogni volta. Secondo tempo cambi, voglia e carattere per portare a casa la terza di fila con dieci goal fatti ed uno subito. Ventiquattro punti sul campo, con una partita in meno. Non siamo bellissimi, non siamo piacenti ma se ci guardiamo intorno quelle felici sono le coppie improbabili.

Forza Napoli Sempre e Comunque

E che Maradona v’accumpagne