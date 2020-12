Mattino: Osimhen salterà anche il Crotone

La lussazione non preoccupa più ma il nigeriano avverte ancora dolore alla spalla. Servono ancora riposo e riabilitazione

Victor Osimhen non recupererà neppure per il Crotone. Ha bisogno di altro tempo per recuperare dalla lussazione alla spalla rimediata in Nazionale. Il Mattino scrive:

“Sul fronte Osimhen, c’è una frenata dello staff medico sui tempi di recupero: l’attaccante continua ad avvertire fastidio alla spalla. È vero che la lussazione non preoccupa più ma è evidente che c’è bisogno ancor di altro riposo. Salta l’Olanda ma difficile ipotizzare un suo impiego persino con il Crotone, serve ancora pazienza e riabilitazione per evitare che possano insorgere guai più seri. Ancora ieri, il nigeriano era al lavoro a Castel Volturno perché, sia pure immobilizzato da un tutore, sta svolgendo delle sedute personalizzate. Il rientro in gruppo è rinviato”.