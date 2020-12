Marino sul caso Gomez: «Mi auguro che si possa risolvere, sono positivo»

La vicenda Gomez continua a tenere banco: prima di Juventus-Atalanta il dg nerazzurro Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Sky

“Ora è centrale l’Atalanta. Dobbiamo analizzare le ultime due partite. La vittoria con la Fiorentina ci permette di rimanere attaccati alle prime posizioni, poi la vittoria ad Amsterdam e il sorteggio col Real. Abbiamo vissuto dieci giorni in maniera vorticosa ma con grande soddisfazione. In ogni caso bisogna ricordare la grande professionalità di chi sta in panchina e in campo, che ha dato tutto per questa maglia“.