Marchisio: «Pirlo alla Juve? Scelta coraggiosa cambiare allenatore proprio in questa stagione»

A Tuttosport: «Credo che la decisione sia stata dettata dall’impossibilità di continuare con il precedente per via dei rapporti con la squadra. Llorente? Certo che lo prenderei, è un amico e un grande giocatore».

Tuttosport intervista l’ex Juve Claudio Marchisio. Commenta il percorso della Juventus, il progetto Pirlo.

«E’ complicato perché il tempo stringe e nel calcio, alla Juventus in particolare, tutti vogliono i risultati subito. E gennaio sarà un mese decisivo perché se la squadra infila il filotto giusto di vittorie, allora rientra in modo netto nella lotta scudetto, altrimenti rischia di esserne tagliata fuori. Io continuo a pensare che la Juventus possa vincere, ma i rischi sono tanti. D’altra parte è stata una scelta coraggiosa quella di cambiare allenatore proprio in questa stagione».

Una scelta sbagliata? No, chiarisce, solo coraggiosa.

«No! Anzi… dico coraggiosa perché in un’annata nella quale non ci si può allenare bene, nella quale non c’è tempo per svolgere la preparazione estiva, nella quale tutto è più difficile, anche le situazioni più banali, beh, in tutto questo cambiare allenatore è un’ulteriore complicazione. Anche se credo che la decisione sia stata dettata dall’impossibilità di continuare con il precedente per via dei rapporti con la squadra. La scelta di Andrea però mi affascina molto».

In particolare, ad affascinarlo, è il suo modo di vedere il calcio.

«Qualcosa di inedito nella Juventus. Ha una visione interessante e intrigante, mi incuriosisce. Credo che lui stia scoprendo la squadra, ma anche se stesso come allenatore. Non lo ha mai fatto e per quanta esperienza si possa avere da giocatore, si passa in un’altra dimensione. La Juventus sta operando un cambio generazionale, il che è un’ottima cosa e ha cambiato allenatore. Ovvio che sia necessario un periodo non dico di transizione ma di assestamento. Se adesso trovasse la continuità nei risultati, tutto potrebbe decollare. Ci vorrà grande unità di intenti nello spogliatoio».

Marchisio parla anche di Llorente e di un suo possibile ritorno alla Juve.

«Certo che lo prenderei, è un amico e un grande giocatore. Però attenti: la Juventus deve recuperare Dybala e dare continuità alla buona stagione di Morata».