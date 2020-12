Maldini: «Ibra ha detto ai giovani “voi correte, alle responsabilità ci penso io”»

Il peso di Ibra è riassunto in una frase di Maldini:

«Ibra dice: ‘Voi siete giovani, correte, fate quello che dovete fare, le responsabilità me le prendo io”»

Il Milan capolista è una sua creatura, di Maldini. Che intervistato da DAZN svela che l’idea di portare in rossonero Ibrahimovic non è stata improvvisata a gennaio scorso, ma addirittura l’anno prima. Una “scommessa”, come la chiama lui, stravinta: