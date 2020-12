Llorente è uno specialista, non usato sicuro, per questo Ancelotti lo volle al Napoli

Tuttosport spiega quanto possa essere fondamentale Fernando, motivo per cui la Juve lo rivuole come vice Morata

Lo “specialista”, così definisce Tuttosport oggi Fernando Llorente, parlando di quale sarà il suo futuro in questa sessione di mercato che si sta per aprire.

L’attaccante spagnolo è di fatto fuori dai progetti del Napoli, anche se al momento la società sta pensando di rimandare la sua partenza per compensare le assenze di Mertens e Osimhen. Ma soprattutto Llorente conosce bene la Juve, dove ha già fatto proprio il vice Morata.

Il Re Leone è uno specialista del genere, non solo un usato sicuro. Non a caso Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti degli ultimi quindici anni, lo aveva voluto a tutti i costi a Napoli. Llorente ha caratteristiche uniche

La pista Llorente dunque è calda e interessa alla Juve, ma bisognerà capire quali sono le condizioni dettate da De Laurentiis per lasciarlo partire.

Ua trattativa vera ancora non è partita.Ma qualche approccio indiretto c’è già stato. Se tutto andasse per il meglio, lo spagnolo potrebbe disputare la supercoppa italiana del 20 gennaio col Napoli per poi trasferirsi a Torino eni giorni seguenti