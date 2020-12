Le piazze senza una seconda squadra, tra cui Napoli, “odiano” di più la Juventus

«I tifosi del Napoli godono più per le sconfitte della Juve che per le vittorie del Napoli». Quante volte abbiamo letto/ascoltato sui vari social-network, al bar, per strada e/o in ufficio tale considerazione da parte dei tifosi juventini “infastiditi” dalle eccessive manifestazioni di giubilo da parte dei tifosi del Napoli ad ogni sconfitta della loro squadra del cuore.

In effetti non hanno tutti i torti, in quanto tantissimi napoletani sono soliti festeggiare le sconfitte della “seconda squadra di Torino” con una gioia che, a volte, è addirittura superiore a quella con cui accolgono le vittorie del Napoli, ma questo è dovuto anche e soprattutto alla presenza, qui in Campania, di una nutrita rappresentanza di tifosi bianconeri, talmente numerosa da sentirsi talvolta letteralmente circondati da tifosi avversari. Basti pensare, ad esempio, che chi scrive, alle scuole elementari, era l’unico tifoso azzurro della sua classe in mezzo a tutti tifosi della Juventus, tanto da sentirsi, realmente, “straniero in casa propria”…

Pertanto, per molti tifosi del Napoli, la rivalità con gli juventini viene vissuta quasi come una sorta di “derby”, considerato che quella bianconera è, a tutti gli effetti, la seconda tifoseria della Campania e in alcune realtà, addirittura, si contano più tifosi della Juve che del Napoli. Per tali motivi quando la Juventus perde, per i tifosi del Napoli è un po’ come quando perde la Roma per i tifosi della Lazio e viceversa, con l’aggravante che, almeno, romanisti e laziali tifano entrambi per due squadre della stessa città (non a caso sono definiti “cugini”), mentre il fatto che tantissimi loro conterranei hanno deciso di tifare per una squadra di Torino, per molti napoletani viene visto come qualcosa di inconcepibile. Da qui questo grandissimo senso di gioia e soddisfazione quando la Juve perde.