L’avvocato: “Maradona spendeva 60mila dollari al mese”

Il legale di Matias Morla rivela ad una tv argentina le spese folli del Pibe e il tentativo di Morla di farlo ragionare

Maurizio D’Alessandro, avvocato di Matias Morla, ex legale di Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad una trasmissione argentina, Los Angeles de la Manana. Ha parlato dell’inclinazione di Diego a spendere molto, circa 60mila dollari al mese. D’Alessandro ha raccontato che Morla cercava di far ragionare il Pibe de Oro, che gli spiegava che non poteva sostenere a lungo un simile tenore di vita.

“Morla cercava di farlo riflettere, spiegandogli che non poteva fare tutti questi acquisti altrimenti sarebbe affondato: “Diego questo mese hai già fatto troppo”.

La presentatrice ha chiesto all’avvocato se davvero Maradona spendesse oltre le sue possibilità e D’Alessandro ha risposto:

“No, ma al ritmo di 60mila dollari al mese, che è quello che spendeva Maradona, si potrebbe vivere per 250 anni senza fare niente, partendo da ora”.