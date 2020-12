L’agente di Politano: “A Napoli il vero Matteo non si è ancora visto. Aspetto il tiro a giro”

“Avere la fiducia del proprio allenatore è determinante. Lui ha sofferto, perché cambiare squadra e abitudini a gennaio, oltre ai compagni, non è mai facile. Quest’anno ha cominciato bene, e gioca con continuità nonostante Rino non faccia sconti a nessuno: mezzo tempo sbagliato e ti leva. Non gli dico che vorrei vederlo di più o Rino s’incazza e mi chiama. No, comunque l’ho visto oggi ed è contento, il tecnico vuole vedere la fame in allenamento e spero che ora Politano possa fare qualche gol in più. Sto aspettando ancora un gol a giro, alla Del Piero, che ancora non ha mai fatto. Ma sono contento, aveva sofferto un po’ quando l’hanno discusso ma io ero sempre tranquillo perché so il suo valore e che può dare di più. A Napoli secondo me il vero Politano non si è ancora visto… Pensate a Lozano quanto ci ha messo ad entrare in condizione. All’inizio sembrava un brocco, oggi vale più dei 40 milioni spesi. Son giocatori che vanno aspettati, ma chi discute le sue qualità è un pazzo”