La moviola della Gazzetta: perché il Var non ha corretto Orsato? Il fallo di Immobile era da rosso 

Secondo la Gazzetta dello Sport, il fallo di Ciro Immobile su Bakayoko, in Lazio-Napoli, era da rosso. Orsato è stato troppo leggero nell’estrarre solo un cartellino giallo.

Eduardo Lusena scrive:

“Al 42’ Immobile entra col piede sulla caviglia di Bakayoko. Per Orsato – che è vicino ma alle spalle – è giallo. Le immagini mostrano però i tacchetti del piede alto sulla caviglia dell’avversario. Inzaghi protesta, ritornando sul secondo giallo mancante per Koulibaly e Orsato risponde: «È diverso, questo è scorretto». Ma è più che scorretto, sembra da rosso. Perché quindi il Var non corregge il tiro?“.