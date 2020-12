È la proposta del governo alle regioni. L’Italia seguirebbe così il modello tedesco. Approvato intanto il piano vaccini

L’Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il Paese in sicurezza. È l’indicazione fornita dal governo alle regioni nell’incontro di questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini.

L’Italia quindi potrebbe seguire la Merkel e le sue indicazioni per la Germania.