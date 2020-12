In Italia si discute del cenone, in Gran Bretagna da lunedì cominciano le vaccinazioni anti-Covid

È il primo Paese occidentale ad autorizzare l’uso del vaccino BioNTech-Pfizer: si parte da ultraottantenni e operatori sanitari

Il Paese che puntava all’immunità di gregge sacrificando un po’ di nonni (“salutiamo i nostri cari, molti moriranno”, diceva all’inizio della prima ondata pandemica Boris Jonhson, che poi sarebbe finito ricoverato in ospedale) sarà il primo paese occidentale ad avviare la campagna vaccinale. Dalla settimana prossima in Gran Bretagna cominceranno a distribuire il vaccino anti-Covid.

Mentre in Italia dibattiamo sulle regole d’ingaggio dei cenoni natalizi, ieri è stata una giornata a suo modo storica per l’Inghilterra. Il governo britannico ha annunciato “la più importante campagna di vaccinazione su larga scala nella storia del nostro Paese”. Il direttore generale del servizio sanitario nazionale (Nhs), sir Simon Stevens ha spiegato che è stato autorizzato l’uso del vaccino sviluppato dalla società biofarmaceutica tedesca BioNTech e dal suo partner statunitense Pfizer.

“Riavremo indietro le nostre vite”, ha dichiarato il Primo Ministro. Il vaccino sarà somministrato a 2,5 milioni di persone entro la fine di questo mese, ha detto. Il Telegraph scrive che le prime dosi potrebbero arrivare già oggi, “con il più grande programma di inoculazione mai realizzato nel paese che inizierà lunedì”.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020

Si comincerà con gli ultraottantenni, il personale delle case di cura e gli operatori in prima linea del Servizio Sanitario Nazionale. I residenti delle case di cura non saranno in prima fila, per ora, a causa delle “sfide logistiche” nel trasporto del vaccino, che deve essere conservato a -70 gradi. Pfizer ha detto che le prime 800.000 dosi del vaccino, sufficienti per 400.000 persone, sono già in viaggio per il Regno Unito da una fabbrica in Belgio.

La prima fase del programma, che copre tutti gli over 50 e i più vulnerabili nelle fasce di età più giovani, dovrebbe essere completata entro marzo o aprile, dopodiché le restrizioni di Covid potrebbero iniziare ad essere allentate.

Johnson tuttavia, bruciato dalla sventatezza della scorsa primavera, ha mostrato una certa cautela contro “l’eccessivo ottimismo o l’ingenua convinzione che il pericolo sia passato”: “Questa non è la fine”, ha detto. “Dobbiamo continuare a combattere”.

L’annuncio dell’approvazione del vaccino da parte dell’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari inglese è stato seguito da un aumento dell’1,2% dell’indice FTSE-100 per la Pfizer.

In tutto, il Regno Unito ha ordinato 40 milioni di dosi del vaccino Pfizer, da inoculare a 20 milioni di persone con due dosi, dispensate a 21 giorni di distanza. La piena immunità arriva sette giorni dopo la seconda dose, sebbene ci siano prove di “alti livelli di protezione a breve termine” già dopo la prima dose.