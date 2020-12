In Belgio sono state vietate le esultanze con contatto: multe fino a 10 mila euro

Nuove restrizioni sul protocollo anti-coronavirus, sarà necessario mantenere le distanze nelle esultanze in campo e negli spogliatoi

Il consiglio d’amministrazione della Pro League, il massimo campionato in Belgio, ha deciso che le violazioni del nuovo protocollo Covid, come i festeggiamenti troppo ravvicinati dopo un gol o una partita, saranno soggette a sanzioni amministrative. Le celebrazioni eccessive in campo o negli spogliatoi non a prova di coronavirus verranno punite dalla Pro League: sulla base dei referti dei delegati o di immagini, ai club inadempienti sarà imposto un risarcimento di 10 mila euro nel primo caso e di 5 mila nel secondo. I giocatori che sono autori dei comportamenti non regolari, saranno sanzionati di 750 euro.

Nell’ultima giornata disputata, i nuovi regolamenti sono stati seguiti da giocatori e staff, con sole due infrazioni. “Nel complesso siamo soddisfatti degli sforzi collettivi” ha commentato il CEO della Pro League, Pierre François.