Il Napoli è ridimensionato dalla temeraria scelta di Gattuso di giocare ogni volta alla roulette russa…

Come l’anno scorso, a Natale, siamo finiti dietro ai nostri fantasmi. Prima erano solo mentali oggi anche in campo. Irritanti!

🤒 Marusic crossa con Di Lorenzo a cinque metri. Immobile salta con Maksimovic a sette metri. Non sono errori, sono offese alla nostra passione!

😅 Piotr potrebbe essere la soluzione per la galleria laziale. Tunnel a murì ma con il varco chiuso ad intermittenza, non si passa più…

😕 Lozano ha un’anima per tutti, gli altri un cubo di rubik tra i piedi. Fabian è una mezzala ed altro non sa fare… E’ come declamare Lorca in uno show di Barbara D’Urso… Incomprensibie

Questa Lazio è talmente mediocre che nemmeno ha capito che poteva evitare di catenacciare e picchiare. Due goal accompagnati in porta tenendoli per mano.. Il resto melina di contenimento,

😎 Spero che ora gli antinapoli di Napoli abbiano ben chiara l’importanza di avere sempre in campo un calciatore come Insigne. Almeno, un pizzico di rabbia ,la sputa sempre sul prato verde.

☹️ Una squadra come la nostra non può, in due partite, fare zero goal. Una squadra come la nostra non può perdere due partite di fila rinunciando a giocare, un tempo a Milano e due a Roma. Il Napoli si è ridimensionato da solo ed i motivi non sono certo le assenze ma dalla temeraria scelta di Gattuso di giocare ogni volta alla roulette russa…

Forza Napoli Sempre e Comunque