Il Giornale: Gravina dimentica che proprio la presenza dei tifosi allo stadio ha accelerato il virus

Lo scrive Elia Pagnoni su Il Giornale commentando le parole del presidente della Federcalcio, che ieri ha auspicato la riapertura degli stadi al pubblico a gennaio.

Sarebbe assurdo, scrive Pagnoni, in un momento in cui si devono limitare addirittura gli accessi al pranzo di Natale e dalla Gran Bretagna arriva una versione mutata del Covid-19.

E continua:

“Peccato che tante volte è stata invece proprio questa presenza ad accelerare anche la diffusione del virus, a partire da Atalanta-Valencia di San Siro additata da molti esperti come uno dei volani della pandemia bergamasca, così come in Inghilterra si giocò un folle Liverpool-Atletico Madrid con Anfield Road pieno anche di tifosi colchoneros, mentre in Spagna infuriava già il contagio. E non dimentichiamoci che gli inglesi sono stati anche i primi a riaprire gli stadi qualche settimana fa, salvo poi dover chiudere velocemente non solo gli impianti ma anche tutto il Paese”.