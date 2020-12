Haaland: “Koulibaly, Van Dijk e Sergio Ramos sono i migliori difensori”

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha rilasciato un’intervista alla testata norvegese VG, in cui ha risposto alle domande che gli hanno fatto figure di spicco dello sport locale.

I primi tre difensori al mondo per me sono Sergio Ramos, Van Dijk e Koulibaly: sono bravi, forti e intelligenti.

Non saprei bene cosa consigliare a chi vuole diventare un calciatore, io ho pensato sempre e solo a divertirmi: se non è così, non ha senso giocare. Devi trovare qualcosa che ti spinga ad andare avanti e per me è vincere le partite.

Segnare gol è la mia vita, non c’è niente che batta questa sensazione: è come una droga. Rientro dall’infortunio? Spero di farcela per la partita col Wolfsburg del 3 gennaio.