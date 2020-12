Mendes si fa il premio e Cristiano Ronaldo è il giocatore del secolo

Se lo sono organizzati in casa. Joseph Guardiola premiato come allenatore del secolo. Miglior squadra il Real Madrid. Premi alla carriera per Casillas e Piqué.

Cristiano Ronaldo è il giocatore del secolo. Lo ha decretato il Global Soccer Awards di Dubai, che è il premio creato da Mendes. A margine della premiazione, le dichiarazioni di CR7.

“Covid? Giocare in uno stadio vuoto è noioso. Rispettiamo i protocolli perché la salute è importante ma la mia passione è sempre stata il calcio, gioco per la famiglia, i tifosi, è bizzarro giocare senza tifosi. Mi piace anche quando mi contestano, quando faccio gol contro le altre squadre, mi fanno buu, mi motivano. Spero che nel 2021 possiamo tornare a rivedere i tifosi negli stadi”.

E ancora:

“Da 20 anni consecutivi gioco e segno da professionista? Non sapevo ci fosse un altro record da battere. E’ un piacere sentir parlare dei record, ho conquistato tutto questo ma senza i miei compagni, senza una grande squadra, non avrei raggiunto questi record. Qualche settimana fa hanno scelto il miglior 11 per il Pallone d’Oro e io c’ero. Un onore essere qui in questo galà con questi giocatori fantastici come Casillas, Lewandowski, Piquè. Io ho 36 anni ma mi piace ancora tanto il calcio, adoro la mia vita e amo la mia famiglia e i bambini. Faccio le stesse cose e spesso gli stessi esercizi da quindici anni. A volte arrivo alle 2 del mattino, faccio un massaggio alla SPA per recuperare. Iker Casillas è un esempio per noi, quando ha avuto il suo problema è stato un esempio perché ogni tanto non apprezziamo quello che abbiamo”.

Di seguito gli altri premi assegnati.

Giocatore dell’anno: Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Allenatore dell’anno: Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco).

Squadra dell’anno: Bayern Monaco.

Allenatore del secolo: Josep Guardiola.

Squadra del secolo: Real Madrid.

Agente del secolo: Jorge Mendes.

Premi alla carriera: Iker Casillas, Gerard Piqué.