Giuntoli: «Osimhen tornerà a gennaio. All’inizio o a meta? Lo dirà il campo. Milik vuole giocare»

Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Lazio-Napoli

«Osimhen? Tornerà a gennaio. Non sappiamo ancora se sarà pronto all’inizio del nuovo anno o a metà gennaio, lo dirà il campo».

«Milik vuole andar via per giocare e per disputare l’Europeo. Credo che a gennaio faremo due cessioni. Milik e Llorente? Può essere. Non faremo alcuna operazione in entrata, siamo molto contenti».

«Maksimovic e Hysaj sono in scadenza ma non andranno via a gennaio. Per ora non c’è accordo, vedremo!