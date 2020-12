Ghoulam: “Si parla troppo degli anni di Sarri. Siamo con Gattuso”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Prima eravamo mentalmente a pezzi, il mister ha fatto un gran lavoro. Prepariamo bene le partite, 4-2-3-1 o 4-3-3 è uguale per noi, dipende dal nostro modo di interpretare le partite”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il calciatore del Napoli Faouzi Ghoulam.

“Sono contento e felice di tornare a giocare: il mister mi da più minutaggio e io lo prendo ben volentieri. Non è una squadra facile, l’Az. Anche la Real Sociedad avrebbe potuto perderci. Ieri abbiamo fatto il nostro compito: peccato, avremmo voluto vincere ma meglio un punto che niente. Tutte le competizioni sono per noi importanti: dobbiamo dare il 100% e dare sempre il massimo in campo. A Crotone non vogliamo lasciare punti per strada. Questo campionato è strano, dobbiamo cercare continuità di gioco e di risultati se vogliamo ottenere qualcosa di importante. Il sistema di gioco è importante, prepariamo bene le partite, 4-2-3-1 o 4-3-3 è uguale per noi, dipende dal nostro modo di interpretare le partite. Siamo completi e sappiamo di essere una grande squadra. Parliamo troppo degli anni di Sarri, tifosi e addetti ai lavoro. Siamo con Gattuso: prima eravamo mentalmente a pezzi, il mister ha fatto un gran lavoro. Il dodicesimo uomo è importante, specialmente a Napoli. Risentiamo più di altri della mancanza di spettatori”.

Su Maradona.

“Maradona è sempre stato un idolo per me: se ho scelto Napoli è grazie a lui. Andava oltre il calcio, proviamo anche noi orgoglio di essere napoletani in Italia. Lui mise Napoli sul tetto del mondo, inorgogliendo la popolazione. Irripetibile, unico. La scomparsa di Diego ha intristito il mondo del calcio ed è una cosa unica perché le persone di tutte le bandiere si sono strette nel dolore. Lo Stadio Maradona? È una scelta dei napoletani, avere uno stadio in suo none è importante e lo merita. Saremo orgogliosi di giocarvi. Per il 2021 non chiedo nulla al calcio, ma auguro a tutti salute e felicità. Poi si vedrà col calcio, che è una cosa importante ma pur sempre un divertimento. Auguro ai napoletani forza, salute e serenità”.