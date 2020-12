Gazzetta: irritazione in Figc per la decisione del Coni su Juve-Napoli

Cancellate le sentenze dei due gradi di giudizio, peraltro durissime nei confronti del Napoli, che avevano denunciato l’opportunismo del club

La Gazzetta lo scrive in maniera chiara: in Figc c’è irritazione per la decisione del collegio di garanzia del Coni. Irritazione dunque da parte del presidente Gravina. Nessuna dichiarazione ufficiale ma lo stato d’animo è questo.

La Federcalcio non ha fatto salti di gioia per la decisione di Frattini e delle Sezioni unite del Collegio di Garanzia. In un colpo solo vengono cancellate le sentenze dei due gradi di giudizio, peraltro durissime nei confronti del Napoli, che avevano sostanzialmente denunciato una sorta di opportunismo del club azzurro in tutta la vicenda del lungo weekend della partita saltata. L’irritazione riguarda soprattutto la difesa della diga del protocollo, ritenuta fondamentale per il prosieguo del campionato. La Lega teme si sia rotto un argine e che un caso Juve-Napoli possa riproporsi con nuovi ricaschi sulla giustizia sportiva e sull’andamento del campionato.