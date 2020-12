Gasperini: “Stiamo avendo una media da retrocessione. L’obiettivo sono i 40 punti”

L’allenatore dell’Atalanta in conferenza: “La Champions porta via tante energie, ma prima facevamo più gol. Ilicic non si è allenato per un mal di gola e non ci sarà”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la sfida con la Fiorentina in conferenza stampa.

La Champions porta via tante energie, la qualificazione era un traguardo immediato e quindi abbiamo dedicato un’attenzione maggiore. L’unico obiettivo ora è fare 40 punti in campionato.

Con Paolo Rossi se n’è andata una parte della nostra gioventù. Lo conobbi in un torneo a Firenze a 12 anni.

La Fiorentina è una squadra di assoluto valore, fa parte della difficoltà del nostro campionato. Ci prepareremo per affrontarla al meglio. Nelle ultime sei partite abbiamo fatto cinque punti, è una media da retrocessione. Prima facevamo più gol, ma il calcio si evolve e i calciatori non sono delle macchine.

Pasalic non sta bene, Miranchuk non è ancora disponibile. Ilicic non si è allenato per un mal di gola e non ci sarà. Per Caldara servono ancora 20 giorni. Ruggeri ha qualche fastidio.