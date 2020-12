«Ecco cosa si sono detti in Psg-Basaksehir». Il thread su Twitter del giornalista romeno Rosu

Scriveva per il Guardian e vota per il Pallone d’oro. Non commenta, esprime giudizi. Il negru che in romeno vuol dire nero e le frasi anti-Romania del tecnico

Emanuel Roșu, importante giornalista rumeno (Guardian, FourFourTwo, vota per il Pallone d’Oro), ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la ricostruzione delle conversazioni che ci sono state tra Okan Buruk (allenatore del Basaksehir), Demba Ba e gli ufficiali di gara rumeni, cioè l’arbitro Hategan, l’assistente Sovre e il quarto uomo Coltescu.

Okan Buruk è sconvolto per un’ammonizione e urla dalla panchina: “È solo il primo fallo, questo non è il basket“. Coltescu, il quarto uomo, prova a calmarlo, ma Okan gli risponde: “Non è la Romania, noi veniamo dalla Turchia“. Coltescu parla in cuffia con l’assistente Sovre: “Te l’ho detto, questo tipo è davvero inopportuno“. Sovre gli risponde: “Fallo ammonire! Il nero! Non è possibile che si comporti così. Vai a vedere chi è“. Le parole incriminate sono di Sovre che indica anche ad Hategan chi dovrebbe ammonire. Coltescu a questo punto si ritrova i giocatori che gli urlano contro. Webo continua a usare la parola ‘negro’. Anche se fosse, Coltescu ha usato la parola ‘negru’, che in rumeno significa ‘nero’, inteso come colore. Webo chiede a Coltescu: “Perché hai usato la parola ‘negro’?”. Hategan nel frattempo prova a riportare la calma. Dopo che è stato spiegato che ‘negru’ significa soltanto ‘nero’ in rumeno, arriva Demba Ba e Okan intensifica le sue proteste. Il giocatore gli dice: “Perché lo identifichi per il colore della pelle?” e lo ripete più volte. Coltescu prova a spiegare ai giocatori del PSG che ha detto soltanto ‘nero’ nella sua lingua. Sembra che stia tornando la calma e intanto viene invitato il delegato UEFA a raggiungere le panchine. Okan rincara la dose: “Nel mio paese la Romania è zingara ma non lo posso dire“. Qualcuno dice all’arbitro: “Questa è la Champions League, non il campionato rumeno“. Hategan controbatte: “Amico, tra noi parliamo in rumeno“. Mbappé chiede ad Hategan di allontanare Coltescu, mentre l’arbitro tenta di spiegare a Demba Ba che ‘negru’ vuole dire solo ‘nero’ e il giocatore continua a chiedergli perché identificare una persona per il colore e incolpa Coltescu. Ba chiede alla squadra di abbandonare il campo, mentre Mbappé continua a chiedere l’allontamento di Coltescu. Okan gli dice: “I giocatori non ti accettano, noi non ti accettiamo. Sei un razzista e non ti vogliamo!“. La protesta di Demba Ba prosegue con Hategan: “Quando nomina un bianco, dice ‘questo tipo’. Se vede un nero, dice ‘questo negro’“. L’arbitro di nuovo tenta di far capire l’equivoco linguistico. Nel frattempo Gulbrandsen del Basaksehir va da Tuchel a spiegargli la situazione: “Ha fatto un commento razzista“. L’allenatore cerca di convincere i giocatori a continuare la partita. Dallo staff del Basaksehir si sente una voce dire ad Hategan: “Non possiamo accettarlo, ha avuto un’uscita infelice e quindi per favore allontanatelo e continuiamo la partita“. L’arbitro dà spiegazioni a Neymar, mentre Demba Ba continua a protestare con Coltescu. Arriva il delegato UEFA, Coltescu spiega l’accaduto. Si capisce poco, se non che ripeta che ‘negru’ significa ‘nero’. Demba Ba chiede ai compagni di lasciare il campo, intanto Coltescu spiega quanto sta accadendo a Leonardo. Okan si intromette: “Sei razzista, hai detto ‘negro’, sei razzista!“. Poi continua: “L’avete espulso a causa del suo colore“. Un membro dello staff del PSG si rivolge all’arbitro, dopo che Coltescu viene allontanato: “È una decisione difficile, non è per rendere le cose più facili. Voglio solo dire che hai affrontato la situazione“. Il Basaksehir lascia il campo, urlando “Vaffanculo!” e “Dovete avere rispetto, questo non è calcio!“. Rientra negli spogliatoi anche il PSG. Hategan parla con Leonardo: “Aspettiamo 10 minuti, poi se vogliono continuare la partita torniamo indietro“. Leonardo risponde qualcosa, Hategan replica: “Non lo so, non dipende da me“.

