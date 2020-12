Due positivi al City: Gabriel Jesus e Kyle Walker

Brutta notizia per la squadra di Guardiola che al momento è ottava in classifica. In Premier si gioca durante le feste, domani c’è il Boxing Day

Nuovi casi di positività al Covid-19 in Premier League, al Manchester City. Il club ha comunicato in una nota ufficiale che Gabriel Jesus, Kyle Walker e due membri dello staff hanno contratto il coronavirus. I quattro sono in isolamento come previsto dal protocollo.

In Premier, come da tradizione, si gioca durante le feste. Domani, 26 dicembre, c’è il Boxing Day. E il City giocherà contro il Newcastle. Il 28 sfiderà l’Everton. Il 3 gennaio giocherà in casa del Chelsea. Attualmente la squadra di Guardiola è ottava in Premier con una partita da recuperare. Nell’ultima giornata, il City ha vinto fuori casa 1-0 in casa del Southampton.