Domani altre 450 mila dosi di vaccino in Italia: non sono previsti ritardi

È in partenza un carico dal Belgio destinato al nostro Paese. Le condizioni atmosferiche potrebbero provocare ritardi di consegna in qualche regione

Arriva entro domani in Italia il secondo carico delle 450mila dosi del vaccino Pfizer in partenza in queste ore dal Belgio. Stando a quanto riporta l’Ansa non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori e delle attuali condizioni meteorologiche, in alcune regioni le dosi possano arrivare anche dopodomani.

La Pfizer, che consegnerà con i propri mezzi i vaccini in 300 punti sparsi sul territorio avrebbe garantito, secondo quanto si apprende, che per l’Italia non c’è alcun ritardo e il piano di consegna andrà avanti come previsto.