Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’arancione quasi giallo

“Dutturi, dutturi, havia vista che da dumminica addivintamma n’ata vota aranciuna?”.

Muntilbano: “Havia vista Catarè”.

Catarelli: “Ma non mi parse cuntenta”.

M: “Ma chilla substantia lu stissa brorda iè”.

C: “Va bine ma cangiari culuri è meliora che stari sempre lo stissa”.

M: “Si tia volia sarrià cussì”

C: “Ma poia cusa cagna substantia?”.

M: “Cagna che tu potia annari pe tutta Vigate e niuna ti potia firmari”.

C: “Ma a mia niuna mi firma: sugno aginta”.

M: “Primma nu carabinera lo potiva fari e acchiederti l’autacirtificationa”.

C: “Ma ia l’auta nun la tinnia”.

M: “Auta nel sinsa lo stissa”.

C: “Ma io lo stissa nun l’havi”.

M: “Cusa?”.

C: “L’auta”.

M: “Ma chilla eri meliora l’autarchie… ”.

C: “Dutturi, parlanna cu rispitta, ia nun la faciva nustalgiche”.

M: “E infacta ia nun sugno nustalgiche”.

C: “E allura che fusse, si mi potia pirmitteri?”.

M: “Sugno melancoliche”.

C: “Ah, ci passai macari ia”.

M: “Si stata melancolica macari tia?”.

C: “Sissi, pe nu perioda ni suffria”.

M: “Mi dispiacia tibi”.

C: “Mi veniva doppa aviri magnata”.

M (‘ngiarmata): “Cusa Catarè?”:

C: “Ma li culica, dutturi; di cusa stavama parlanna?”,

M: “Ma viraminta nuia parlavamma di altera melancolica”.

C: “Poi mi scusasse, dutturi, la culica nun sugni maie mele, sugno mala”.

M: “Macari a mia piacciana”.

C: “Cusa?”.

M: “Le melinciane”.

C: “Dutturi, macari a mia: ma nun è timpa”.

M: “Stanna sula cungilata?”.

C: “Sissi, dutturi”.

M: “Ma macari sutta qualiche sirra dalli partia di Rausa?”.

C: “Nonsi, dutturi: lia si potia inserrari commo volia ma per le milinciane, – pirchia cussia si clamana; nuta unumastiche-cuntadine di Catarelli – ci volia u sule de austa”.

M: “E nuia nun simma la tirra indovi il sule battia otta misa all’anni?”.

C: “Sissi, dutturi, ma ci risiana altira tettares”.

M: “E chella ci arrisie simpra qualicusa”.

C: “Veru è”.

“Va bine Catarè, si nun putimma fari la parmiggiane di milinciane allura ci mangiamma altira: tia chi ti magna hodie?”.

C: “Cillenza, hodie io mi magna la nsalata di patane, pomidura e tunna”.

M: “Bona, ma cu qualichi pomidora li facia?”.

C: “Dutturi chilla li pomidura surrentina non ci stavina a decembira”.

M: Allura qualica ci mitta?”.

C: “Nun ci mitta la chiavica, ma chilla ciligina de Rause”.

M: “Ma simpa chella sutta le sirra”.

C: “Sissi, dutturi, lia havi da cuntitarse: nun è simpira stascione”.

M: “Ma chilla nun è sula stascione: nun è nianche timpa”.

C: “Dati timpa al timpa che poi arriturna”.

M: “Ma quanna arriturna nuia ci stamma?”.

C: “Dutturi, come stimma stamma stimma, come stivama cussia stunga”.

M: “(…)”.