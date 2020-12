Da Sfera Ebbasta al filo leghismo, Petagna è un mondo che rifugge il basso profilo

Petagna. [Pe-ta-gna] s.m.

lett. terzo centravanti del Napoli, poi secondo, ora titolare

fig. arma segreta, soluzione di scorta, utile senza suscitare clamore

agg. dispr. extrema ratio, buono se proprio non vogliamo far scendere Milik dalla tribuna

A raccontarlo per definizioni si finisce per offenderlo, perché qualcuno ne ha ridotto la sua presenza nella lunghissima rosa del Napoli ad aggettivo sostantivato. Sei un Petagna, fai il Petagna. Con un’accezione spregiativa che il tifoso snob si permette in virtù dell’abbondanza inedita dell’attacco consegnato a Gattuso.

Date un’occhiata alla grande Inter che “deve” vincere lo scudetto, che anzi “vincerà” lo scudetto perché non è ammissibile altro destino per Conte, perduta l’Europa: ha Lukaku, Lautaro e Sanchez. Stop. E il terzo dei tre si fa male ogni due giornate, e ad ogni trasferta comandata in Cile. L’Inter ha due punte forse tre, e quest’è quanto.

Il Napoli per un solo ruolo ha Osimhen, Mertens, e solo poi Petagna. In terza battuta, addirittura. In quarta ne avrebbe pure un altro, lasciato a fare l’umarell in attesa di nuova sistemazione: Milik. Ora che Osimhen e Mertens se ne staranno in Belgio a leccarsi le ferite per un po’, è il caso di chiarire per davvero chi è l’attuale centravanti titolare del Napoli. Il Petagna.

Quel che non è, prima di tutto. Non è Andrea Silenzi. Non è uno che dove lo metti sta, senza farsi troppo notare. E’ affidabile sì, ma per indole rifugge il basso profilo. Ha un sacco di spigoli, qualche penombra e un ego non intaccato dalla gaffe di Berlusconi che una volta, al Milan, lo chiamò Pignatone (era confuso, il Cavaliere: Pignatone è il procuratore della Repubblica di Roma che lo aveva interrogato per l’inchiesta sulle escort di Tarantini).

Ridefiniamolo, dunque: è un imprenditore di se stesso, come usavano scrivere nelle bio senza ritegno i peggiori sfaticati di Facebook. Lui però lo è davvero. Ha una ex fidanzata impegnativa come può esserlo una Madre Natura dei programmi di Bonolis, Michelly Sander. Un numero imprecisato di tatuaggi (lui stesso ammette di averne perso il conto, tutta la coscia sinistra è dedicata alla famiglia) e una passione per rap e trap:

«Il primo tattoo è stato un aeroplano per una canzone dei Club Dogo, miei artisti preferiti insieme a Guè Pequeno».

Ha aperto un ristorante a Milano con Sfera Ebbasta, e lo hanno fotografato con Bryan Cristante all’inaugurazione di un negozio di Pivert, il brand d’abbigliamento icona dei militanti di estrema destra, legato a CasaPound. La vicinanza ad ambienti filoleghisti se non simil-fascisti non l’ha mai smentita.

E ancora, in ordine sparso:

«Sui parastinchi ho il simbolo di Batman. Amo la trilogia del Cavaliere Oscuro e perché sono affascinato dal fatto che sia l’unico supereroe senza poteri, ma apprezzo anche attori e film come Robert De Niro o “Scarface” e “Quei bravi ragazzi”. E pratico boxe: ogni estate mi alleno con un ex pugile, Franco Terlizzi, e faccio piscina e tennis».

Appena qualche giorno fa ha sfottuto in diretta tv Spinazzola per una questione di dentisti e parrucchieri. E’ un guascone, già dai tempi dei video con quel mattacchione del Papu Gomez.

Poi, un giorno di giugno, Dennis Rodman posta un video sui suoi social nel quale si dichiara fan di Petagna. La cosa in sé è strabiliante: Rodman, QUEL Rodman. La leggenda dei Bulls di Michael Jordan, l’ex fidanzato di Madonna, l’uomo che si è spezzato un paio di volte il pene in una delle sue orge… si dice tifoso di Petagna:

“Andrea, non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando. Andrea, il bulldozer!”

Quasi dirompente come il video che de Magistris mandò ad Al Pacino. “Ciao Alll”, ve lo ricordate.