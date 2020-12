Crosetti: cosa dire ora a chi è sceso in campo pur avendo giocatori positivi?

Dopo la sentenza che dà ragione al Napoli è difficile spiegare che il protocollo non vale sempre a Juve e Milan che sono scese in campo senza CR7 e Ibra

Più che dare ragione al Napoli, questa sentenza dà torto alla Federcalcio, smonta il protocollo e conferma una frattura profonda istituzionale tra Coni e Figc

Questo il commento sintetico di Maurizio Crosetti sul ribaltamento della sentenza relativa alla mancata presenza del Napoli nella gara contro la Juve del 4 ottobre.

Se esiste un protocollo e il calcio mondiale ha provveduto a redigerlo, allora va seguito, non si tratta di una questione etica se fosse giusto giocare con tutti i morti per il coronavirus.

Cosa dire, adesso, a quelle società che hanno comunque giocato, pur essendo prive di atleti positivi al coronavirus?

Cosa dire del Genoa, penalizzato nella gara contro il Napoli che poi la settimana dopo non si presentò a Torino e della Juve scesa in campo senza CR7 e del Milan senza Ibra?

Il rischio maggiore è che altre squadre facciano come il Napoli ed allora vi sarebbero altre partite da recuperare in una stagione che già non ha spazi liberi