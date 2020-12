CorSport: probabile recupero di Demme per il Cagliari e di Koulibaly contro l’Udinese

Il punto su alcuni degli infortuni in casa Napoli. Il tedesco è quello messo meglio, potrebbe farcela per la prima partita del nuovo anno

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortuni in casa Napoli.

“Fra gli infortunati è Demme quello messo meglio: potrebbe (forse) già recuperare per l’imminente impegno coi rossoneri, poiché il trauma contusivo al gluteo destro riportato nel corso dell’ultimo match col Toro è in rapida risoluzione”.

Ieri il tedesco si è allenato in parte in gruppo e in parte con tabella personalizzata in palestra.

Anche Koulibaly migliora e il quotidiano sportivo ipotizza una data per il rientro:

“La data del possibile rientro potrebbe essere quella di domenica 10 gennaio (a Udine)”.