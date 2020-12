Koulibaly, rientro stimato in 2-3 settimane. Domani visite per Osimhen

Il Napoli spera di recuperare quanto prima i due giocatori africani. Per il difensore una data potenziale potrebbe essere già il 10 gennaio contro l’Udinese

La sosta natalizia del campionato permetterà al Napoli di comprendere meglio i tempi di recupero dei calciatori infortunati. Per quanto riguarda Kalidou Koulibaly, Sky Sport fa sapere che il rientro avverrà sicuramente per il 17 gennaio ma c’è la possibilità che si verifichi già per la partita con l’Udinese in programma il 10.

Victor Osimhen, invece, rientrerà domani e sarà visitato, come ha spiegato Francesco Modugno di Sky Sport a Radio Kiss Kiss Napoli.

Inutile lasciarsi andare a previsioni, aspettiamo l’esito dei controlli di domani. Sarà importante anche l’aspetto psicologico. Bisogna tener conto che la condizione sarà relativa, in questi mesi ha lavorato ma la partita è un’altra cosa.