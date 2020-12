Corsport: adesso Gravina e Dal Pino dovranno difendere con più forza il loro protocollo

Anche dopo la sentenza che dà ragione al Napoli la “ratio” del protocollo, secondo il quale la partita si sarebbe dovuta disputare nonostante i contagiati, resta

La sentenza emessa ieri dal Consiglio di Garanzia del Coni che ribalta completamente le prime due che avevano penalizzato il Napoli, mettono in qualche modo in crisi Figc e Lega calcio che avevano puntato sulla validità e l’inderogabilità del protocollo stillato per il campionato.

Il Corriere dello Sport sottolinea infatti come dai sue organi non siano arrivati commenti ufficiali alla sentenza e non arriveranno neanche quando verranno rese note le motivazioni a gennaio.

La “ratio” del protocollo – approvato dalla commissione medica della Figc e validato dal Comitato tecnico-scientifico, secondo il quale la partita si sarebbe dovuta disputare nonostante i contagiati – ovviamente resta. Ma adesso Gravina e Dal Pino dovranno difenderlo con ancora più forza