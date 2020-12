Corbo: soffia un vento nuovo nello sport, e ridimensiona Gravina

La decisione del Coni spazza via tutte le nubi che nascondevano l’opacità della giustizia federale. Il Coni afferma la sua indipendenza alla vigilia della rielezione di Malagò

Gravina ridimensionato. Le conseguenze più evidenti della sentenza ribaltata ieri dal Collegio di Garanzia del Coni sono quelle che ribaltano la classifica in favore del Napoli e ovviamente il fatto che Juve-Napoli si giocherà. Ma esistono altre conseguenze, scrive Antonio Corbo su Repubblica, forse meno evidenti, ma più politiche, come abbiamo scritto noi ieri

Si è alzato un vento nuovo, teso, gelido come certe notti di ponente: soffia su tutto lo sport. Afferma l’indipendenza del Coni alla vigilia della rielezione del presidente Giovanni Malagò, spazza via tutte le nubi che nascondevano l’opacità della giustizia federale, ridimensiona Gabriele Gravina che ha capovolto la posizione per salvare la presidenza. È sotto l’attacco di Cosimo Sibilia