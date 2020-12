Conte ricomincia con la litania del mercato: “Vediamo se il club vuole affrontare i problemi…”

In conferenza stampa: “Ci vedremo in questi giorni, visto che è giusto dare un seguito all’incontro di agosto”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona di domani, in trasferta.

Come sta l’Inter sul piano fisico?

Sul Milan:

L’Inter è a -1 dalla vetta:

Il minore turnover è dovuto agli infortuni o alla voglia di dare continuità?

“Una cosa e l’altra. Sia per infortuni, sia per dare stabilità e avere un’ossatura”

Una valutazione della prima parte della stagione?

“La mia valutazione non credo sia importante, tra virgolette. L’importante è la valutazione che deve fare il club in questi quattro mesi in cui abbiamo lavorato. Ci vedremo in questi giorni, dopo la gara contro il Verona, nel periodo natalizio, visto che è giusto dare un seguito all’incontro di agosto, è giusto sedersi e capire che soluzioni abbiamo in mente per le cose da affrontare, se vogliono affrontarle“.