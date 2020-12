Conte: “Parlare di biscotto è deprimente. E’ la Champions League, non un torneo da bar”

In conferenza stampa: “Dobbiamo vincere per forza e contro un’ottima squadra, nonostante le assenze. Vidal non ci sarà, non possiamo rischiarlo”

Alla vigilia della partita di Champions contro lo Shakhtar Donetsk l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa. Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che Real e Borussia Monchengladbach si accordino nel classico “biscotto” per un pareggio, per inguaiare le altre pretendenti al passaggio del turno. Conte è stato chiaro sul punto:

“La realtà dei fatti dice che dobbiamo vincere per forza e contro un’ottima squadra, nonostante le assenze. Dovremo comunque, se possibile, esaltarci di più. Ricordo che settimana scorsa eravamo morti e adesso, visto uno spiraglio di luce, dobbiamo pensare solo a vincere. Per il resto non sono preoccupato, parliamo di Champions League e di grandi club, non di tornei da bar. Vorrei che nessuno cavalchi questa storia deprimente. Nel calcio a questi livelli giocano tutti per vincere”.

Conte ha anche annunciato che Vidal non giocherà.

“A centrocampo la situazione non è delle migliori. Faremo delle valutazioni, cercherò di fare le scelte migliori. Arturo non è disponibile, rischiarlo vorrebbe dire allungare il tempo dell’infortunio e non ce lo possiamo permettere. Senza di lui però abbiamo vinto in Germania, perciò anche stavolta giocheremo da grande squadra”.

Sulla partita e sulla possibilità di passare il turno.

“Hanno tecnica, velocità e non è semplice affrontarli. E’ la terza nostra sfida in poco tempo, vogliamo fare bene perché non abbiamo un’altra strada, loro invece hanno due risultati su tre. Vogliamo in tutti i modi provare a vincere. Sarà importante l’allenamento di oggi, farò delle valutazioni che saranno sicuramente decisive. Ci sono defezioni importanti a centrocampo, ma al tempo stesso le difficoltà devono esaltarci e spingerci a superare l’ostacolo. Così andare agli ottavi sarebbe ancora più bello”.