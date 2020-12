Condò sul Napoli: 5 sconfitte sono un numero esagerato che segnala un limite

Milan, Inter, Juventus. “Le pretendenti al titolo sono rimaste queste?”. E’ la domanda che si fa Paolo Condò su Repubblica. E commenta le sconfitte di Napoli e Roma, che sembrano non poter lottare per la vetta, dopo quanto accaduto ieri sui terreni di gioco.

“Eccola qui, la tentazione del giudizio universale. Diciamo che a un terzo di campionato, il Napoli conta già 5 sconfitte, un numero esagerato che segnala un limite: Gattuso non ha fatto neanche un punto contro Sassuolo, Milan, Inter e Lazio (oltre che Juve, ma quella è un’altra storia). Ha battuto la Roma, ieri caduta per la seconda volta (la terza è anche per lei una sconfitta giudiziaria), a Bergamo. Un ko in qualche modo “annunciato” da Fonseca, perché il crollo fisico nella ripresa dimostra che l’argomento del giorno in meno tra una gara e l’altra aveva un senso, ma che ugualmente dimostra anche in questo caso l’evidente disagio contro le grandi: la Roma non ha ancora battuto nessuna delle prime dieci. Ieri, per dire, Atalanta e Lazio ci sono riuscite quasi in scioltezza”.