Come sarà il nuovo Santiago Bernabeu (VIDEO)

Una struttura all’avanguardia, con una nuova copertura e un tetto retrattile che potrà coprire anche il rettangolo di gioco: il nuovo Santiago Bernabeu comincia a prendere forma, come si può vedere nel video diffuso dal Real Madrid attraverso i propri canali ufficiali. Saranno presenti locali per l’intrattenimento del pubblico e sarà rimodernato anche il museo del club, per un impianto che – si stima – dovrebbe portare un miliardo all’anno nelle casse del Real.

The magnific results of redevelopment work on the Santiago Bernabeu stadium. New Bernabeu expected to generate €1 billion in revenue per year 🏟⚪️💰

