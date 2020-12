Che tu sia Petagna o Benzema, se ti arriva un cross al bacio devi far goal

Non siamo una squadra siamo come quella giostra ai parchi pubblici in cui per salire abbiamo bisogno che qualcuno ci schiacci dall’altra parte.

Vorrei parlarvi di questa partita con lo stesso amorevole disincanto con cui Moravia parlava di Cecilia nella Noia. I sentimenti restano ma l’angoscia talvolta ce piglia ‘o stommaco.

🙄 “Pareggia il Feyenoord!” – “Occhio al check del var” Quale partita avrà visto Compagnoni? Boh!? Ma secondo me è Minotti che lo inceppa tipo il vecchio col cappello nel pandino ngopp ‘a tangenziale!

😍 David -Diego – Dries il film in 3D che ci evita na nuttata di intossico. Senza sonoro, muto come il nostro secondo tempo.

Non importa che tu sia Petagna o Benzema se ti arriva un cross al bacio di prima di Mario Rui, tu devi far goal,… Se ti arriva un assist sul piede buono ammazza partita e qualificazione, tu devi far goal. Sei attaccante mica uno spazzaneve sui corner?

La continuità è figlia del tempo…Eh ma quanto?

😅 Non avrei voluto essere nei panni di quello con la lavagna dei cambi. Gattuso nun l’ha fatto capi’ niente… Entra, esci, entra, esci, pareva a fermata da cumana ‘e Montesanto a panchina…Bah

😒 Dopo il quattro a zero senza storia di Domenica ci aspettavamo tutti una partita diversa, da squadra forte che archivia la pratica girone ed invece dobbiamo pure essere felici di un pareggio che ci lascia due risultati sul tre per passare il turno. Primo pareggio stagionale aspettando Victor …Che qualcuno già aveva messo da parte…

Sempre e Comunque Forza Napoli

E che Maradona v’accumpagne.