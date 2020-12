Boateng spinge Messi al Napoli: “Sarebbe bellissimo se onorasse così Maradona”

Kevin–Prince Boateng, attaccante del Monza, è stato intervistato da ESPN, a cui ha confessato il desiderio di vedere Lionel Messi con la maglia del Napoli.

Ha il contratto in scadenza, sarebbe incredibile se chiamasse il Napoli e dicesse ‘sto arrivando’. Gli azzurri hanno ritirato la 10, ma mi piacerebbe vederla addosso a Messi per onorare Maradona per una o due stagioni, senza pensare alla parte economica ma soltanto col cuore. Sarebbe come un film.

Penso che dovrebbe andare ad allenarsi con l’elicottero però, tanta sarebbe la felicità della gente. Ma questa storia sarebbe fantastica per il calcio e il mondo intero.